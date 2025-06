Menù con delitto | trama cast e location del film su rai 2

Scopri il mistero avvolgente di "Menù con delitto", il nuovo capitolo della serie Hannah Swensen Mysteries in onda su Rai 2. Diretto da Shannon Kohli, il film del 2023 combina suspense, cucina e investigazione in un mix irresistibile. Segui le intricate vicende di Hannah, tra dolci e delitti, mentre si immerge in un'indagine avvincente che ti terrà col fiato sospeso fino all'ultima scena. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo e della buona cucina.

Il film Hannah Swensen indaga Menù con delitto, diretto da Shannon Kohli, rappresenta un nuovo capitolo della serie televisiva Hannah Swensen Mysteries. Questa produzione del 2023 si inserisce nel genere giallo, offrendo agli spettatori una narrazione ricca di suspense e mistero. La trama segue le vicende della pasticcera e detective dilettante Hannah Swensen, coinvolta in un caso di omicidio mentre assiste sua madre nella ricerca di una nuova abitazione. La pellicola è disponibile su Rai 2. regia, produzione e cast principale del film. chi sono i realizzatori e i protagonisti principali. La regia del lungometraggio è affidata a Shannon Kohli, mentre la sceneggiatura è firmata da Joanne Fluke, autrice della saga letteraria che ha ispirato la serie.

