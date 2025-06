Memorie lontane mai così vicine

Le memorie lontane, seppur apparentemente distanti, possono rivelarsi incredibilmente vicine e piene di sorprese. Quando un amico professore in pensione mi propose di regalarmi un libro, non immaginavo che quella piccola meraviglia avrebbe avuto un impatto così profondo, attraversando oltre un secolo di edizioni. Un viaggio tra storie e ricordi che dimostrano come i legami e le emozioni possano superare il tempo. E la scoperta è solo all’inizio...

Le sorprese non finiscono mai. Quando un amico professore universitario in pensione mi scrisse dicendo che voleva regalarmi un libro che probabilmente mi sarebbe piaciuto, non immaginavo “quanto” mi sarebbe piaciuto. E non immaginavo che quel piccolo grande libro (piccolo per numero di pagine, grande per forza narrativa), avesse avuto a partire dal 1916 (Tipografia Domenicana, Firenze) un grande numero di edizioni. Da Felice Le Monnier nel 1917 (che continua a ristamparlo fino al 1965), passando da Einaudi, Mardersteig, Sansoni, Sellerio, Ferraro Editori, Aurora Boreale, Archivio Storico di Firenze, per arrivare a Culturea nel 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net