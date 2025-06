Meloni un’ora a consulto con Governo e Intelligence | Italia non informata da Trump

In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, Giorgia Meloni ha condotto un vertice cruciale con i vertici dell’intelligence e il governo italiano, senza essere informata preventivamente da Trump. Un incontro durato oltre un’ora, volto a valutare la situazione e le prossime mosse strategiche. Ma cosa emerge davvero da questa riunione? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni per l’Italia e la stabilità internazionale.

Roma, 22 giu. (askanews) – E’ durato oltre un’ora il vertice in videoconferenza iniziato stamattina alle 10 fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministi di Esteri Interni e Difesa Tajani Piantedosi e Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Servizi di Sicurezza Mantovano e i vertici dell’Intelligence nazionale sulla crisi in Medio Oriente alla luce dell’attacco militare americano ai siti nucleari in Iran. “L’Italia -ha riferito al termine il ministro Tajani- non è stata informata prima dell’attacco, anche se era nell’aria”. Inoltre “non sono per ora state richieste basi militari in Italia dagli Usa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it