Meloni Tajani Schlein | le reazioni italiane all’attacco degli Stati Uniti all’Iran

In un momento di crescente tensione internazionale, l’Italia si mobilita per rispondere all'attacco degli Stati Uniti agli obiettivi nucleari in Iran. La premier Giorgia Meloni ha convocato subito un vertice di governo, coinvolgendo ministri e vertici dell’intelligence, e ha consolidato le alleanze strategiche con il Regno Unito. La nostra nazione si prepara a navigare con fermezza tra diplomazia e sicurezza, testimoniando il suo ruolo chiave sulla scena globale.

Il governo italiano sta seguendo con la massima attenzione la situazione in Iran dopo l' attacco degli Stati Uniti ai tre siti nucleari del Paese. La premier Giorgia Meloni ha presieduto una riunione di oltre un'ora con i ministri degli Esteri, degli Interni e della Difesa a cui hanno partecipato anche il sottosegretario Alfredo Mantovano e i vertici dell'intelligence. Ha inoltre sentito al telefono il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, oltre che la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Lunedì 23 giugno è prevista una riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea e un incontro con il responsabile dell'Aiea, Raphael Grossi.

