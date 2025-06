Meloni sente Starmer e Merz su sviluppi Iran

In un momento cruciale di tensione internazionale, Meloni si confronta con Starmer e Merz per affrontare gli sviluppi in Iran. Le telefonate, come rivelano fonti di Palazzo Chigi, sottolineano la volontà di rafforzare la collaborazione europea e globale. La leadership italiana si impegna a contribuire a una strategia unitaria per promuovere stabilità e diritti umani, confermando il ruolo centrale dell’Italia nel contesto internazionale.

A seguito degli sviluppi della situazione in Iran, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrattenuto colloqui telefonici con il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e con il cancelliere della Repubblica Federale di Germania Friedrich Merz. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni sente Starmer e Merz su sviluppi Iran

