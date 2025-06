Meloni segue crisi in Iran vertice con i servizi

Giorgia Meloni monitora con estrema attenzione la crescente crisi in Iran, convocando un vertice strategico con i principali ministri e i vertici dell’intelligence. In un momento delicato, l’Italia si impegna a valutare tutte le opzioni per tutelare i propri interessi e contribuire alla stabilità internazionale. La situazione richiede risposte rapide e coordinate, perché il nostro Paese non può permettersi di restare indifferente di fronte alle tensioni globali.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell' intelligence. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

