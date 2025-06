Meloni non strappa con Trump ma invoca il negoziato | oggi colloqui con Starmer e Merz

Meloni sceglie la diplomazia e il dialogo, mantenendo un profilo equilibrato tra alleanze internazionali e crisi globali. Mentre invoca il negoziato e si confronta con leader come Starmer e Merz, il suo impegno diretto sulla questione Iran testimonia la volontà di gestire le sfide urgenti con massima attenzione. Una strategia che potrebbe delineare un nuovo approccio nella politica estera italiana.

Il capo del governo sta seguendo "con massima attenzione" la crisi in Iran, tanto da aver convocato per questa mattina una videoconferenza con i ministri interessati dalla questione, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell'intelligence. Una riunione finalizzata a fare il punto della situazione e soprattutto a comprendere quali possano essere i prossimi passi degli attori in gioco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni non strappa con Trump ma invoca il negoziato: oggi colloqui con Starmer e Merz

In questa notizia si parla di: meloni - strappa - trump - invoca

Meloni strappa un faccia a faccia a Trump prima che scappi dal G7: i focus dell’incontro - Nel cuore del G7, Meloni sorprende con un faccia a faccia esclusivo con Trump, prima che l’ex presidente lasciasse i lavori.

Svelato il piano B di Bruxelles sui dazi Usa: contromisure per 95 miliardi di euro e ricorso al WTO.

Meloni promette di comprare gas Usa, Trump la gela: "Non mi ha fatto cambiare idea sui dazi". Ma la premier strappa una promessa - La presidente del Consiglio si muoverà quindi in un territorio grigio, non ben definito, utile per il ruolo che intende ricoprire: quello di pontiere tra Trump e l'Europa. Segnala today.it

Dazi, così Trump umilia Meloni - La reazione ai dazi di Trump su acciaio e alluminio sarà sì divisa in due, ma la prima ondata scatterà già il 17 aprile: 48 ore prima dell’arrivo a Washington di Giorgia Meloni, ... Secondo unita.it