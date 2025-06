Meloni convoca vertice con Servizi e ministri dopo l’attacco di Trump Lunga telefonata con Schlein Crosetto avverte | Si apre una crisi più grande

In un quadro di tensione internazionale in rapido mutamento, Giorgia Meloni ha convocato un vertice con i servizi e i ministri dopo l’attacco di Trump ai siti nucleari iraniani. La decisione del presidente americano ha aperto una crisi ben più grande, con rischi di escalation che preoccupano l’Italia e la comunità internazionale. Una situazione che richiede interventi immediati e strategie condivise per affrontare questa minaccia crescente.

La decisione di Donald Trump di bombardare tre siti nucleari iraniani «cambia completamente lo scenario, si pare una crisi molto più grande». A dirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che al Tg1 ha commentato anche cosa attendersi da Teheran: «Ci sarà una risposta più forte, che rischia di allargarsi a tutti gli obiettivi americani». La premier Giorgia Meloni ha convocato in mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, oltre che con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell’intelligence, secondo quanto riferisce Palazzo Chigi. Intanto la premier ha avuto una lunga conversazione al telefono con la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo gli attacchi americani in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

