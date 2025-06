Meloni cerca sponde per soluzione diplomatica in Iran | colloqui anche con Macron e Carney

Meloni si muove con decisione nel delicato scenario iraniano, cercando alleanze e dialoghi utili a promuovere una soluzione diplomatica. Con colloqui in corso con Macron, Carney e altri leader internazionali, il premier italiano punta a favorire un clima di cooperazione e confronto tra le parti coinvolte. La sua attenzione è massima, convinta che solo attraverso il dialogo si possa garantire stabilità e pace nella regione.

Il capo del governo sta seguendo "con massima attenzione" la crisi in Iran, tanto da aver convocato per questa mattina una videoconferenza con i ministri e i servizi di intelligence. Il premier ha sentito telefonicamente il primo ministro britannico, Keir Starmer, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e i leader del Golfo. Tutti si sono detti favorevoli ad una ripresa dei negoziati tra Usa e Iran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni cerca sponde per soluzione diplomatica in Iran: colloqui anche con Macron e Carney

Donald Trump attacca l’Iran “Distrutti tre siti nucleari”; Meloni: bisogna impedire che l'Iran diventi potenza nucleare. Il colloquio con Donald Trump sulla panchina; Iran, Gaza e l’indispensabile legame transatlantico. Meloni e Trump al G7.

