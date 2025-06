Medvedev dopo l’attacco di Trump | Ci sono Paesi pronti a dare l’atomica all’Iran Il Nobel? Ora può scordarselo

Le tensioni internazionali si intensificano, e le parole di Medvedev risuonano come campanelli d’allarme: l’attacco di Trump potrebbe innescare una spirale pericolosa, con paesi pronti a fornire armi nucleari all’Iran. Il panorama geopolitico si fa sempre più instabile, e il Nobel per la pace sembra ormai un ricordo lontano. La domanda ora è: fino a che punto i leader globali sono disposti a spingersi?

« Trump, che si era proposto come presidente pacificatore, ha scatenato una nuova guerra per gli Stati Uniti ». Tra le voci che si levano da Mosca in seguito all’entrata in guerra degli Usa al fianco di Israele è ancora una volta Dmitry Medvedev quello che usa i toni più duri. In un post pubblicato sul proprio canale Telegram, il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo sostiene che gli attacchi americani alle infrastrutture nucleari iraniane hanno provocato «danni minimi o nulli». Teheran, aggiunge il fedelissimo di Vladimir Putin, non solo Teheran continuerà i propri programmi di arricchimento dell’uranio, ma «ora possiamo dirlo direttamente, anche la futura produzione di armi nucleari ». 🔗 Leggi su Open.online