Meduna il sindaco pulisce da solo il municipio | Mancano operai serve meno burocrazia

In un gesto che ha conquistato il cuore della comunità, il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo, ha deciso di mettere mano alla pulizia del municipio dopo aver constatato la mancanza di operai e la crescente burocrazia. La sua iniziativa spontanea, diventata virale sui social, mette in luce quanto sia importante unire azioni concrete a una gestione più snella. Un esempio di leadership autentica che richiama tutti a riflettere sul valore dell'impegno diretto.

