In un momento di crescente tensione nel Medioriente, le parole di Papa Leone XIV ci ricordano l’importanza di non dimenticare le sofferenze di Gaza. Mentre la regione attraversa una crisi complessa e drammatica, il richiamo del Papa si fa portavoce di un appello universale: mantenere viva l’attenzione e l’impegno umanitario per una popolazione in grave sofferenza. È nostro dovere non lasciarla cadere nell’oblio.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – “Arrivano notizie allarmanti dal Medioriente, in particolare dall’Iran. In questo scenario drammatico che include Israele e Palestina, rischia di far cadere nell’oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialemente a Gaza, dove la necessità del sostegno umanitario si fa sempre più pressante”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Papa, non cada in oblio sofferenza di Gaza

