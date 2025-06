Medio Oriente Meloni convoca conferenza telefonica tra componenti del governo e vertici dell’intelligence

Di fronte all’acuirsi della crisi in Medio Oriente, Meloni ha convocato una riunione urgente tra governo e intelligence per coordinare risposte efficaci. L’attenzione dell’esecutivo è massima, dalla tutela dei connazionali alla stabilità economica e alla sicurezza nazionale. In un contesto così delicato, l’Italia si impegna a mantenere una posizione ferma e proattiva, assicurando il massimo supporto e intervento per tutelare gli interessi nazionali e contribuire alla stabilità regionale.

ROMA – “A seguito dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, ho convocato d’urgenza e presieduto questa mattina una conferenza telefonica tra componenti del governo e vertici dell’intelligence. La crisi è al centro dell’attenzione dell’esecutivo in tutti i suoi risvolti, dalla situazione dei connazionali nella regione, con cui la Farnesina è in costante contatto, agli effetti economici e di sicurezza. L’Italia continuerà a impegnarsi per portare al tavolo negoziale le parti”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Medio Oriente, Meloni convoca conferenza telefonica tra componenti del governo e vertici dell’intelligence

