Medio Oriente l’Italia teme per il caro energia Pichetto Fratin e lo stretto di Hormuz | Se l’Iran lo blocca i prezzi di gas e petrolio saliranno

L'escalation militare in Medio Oriente, con gli Stati Uniti al fianco di Israele, desta forte preoccupazione in Europa, soprattutto per le ripercussioni sui prezzi di gas e petrolio. L’Iran, che controlla lo stretto di Hormuz, potrebbe bloccare il passaggio, facendo schizzare i costi energetici alle stelle. La minaccia di un aumento dei prezzi rende la stabilità economica dell’Italia e dell’Europa sempre più fragile, sottolineando l’urgenza di un intervento diplomatico efficace.

L'escalation militare in Medio Oriente, in particolare dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti al fianco di Israele, preoccupa non solo per il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto, ma anche per le conseguenze economiche sull'Europa (e non solo). L'Iran è infatti il Paese che più esercita il controllo sullo stretto di Hormuz, che collega il Golfo di Oman con il Golfo Persico e dove passa circa il 20% del gas e il 30-40% del petrolio. «Un suo eventuale blocco comporterebbe un minor quantitativo della materia prima e una risalita dei prezzi. È un automatismo di mercato, che scatterebbe anche dei meccanismi speculativi», mette in guardia il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dalla Stampa.

