Medio Oriente l’Italia teme per il caro energia | il parlamento iraniano spinge per chiudere lo stretto di Hormuz Vance | Sarebbe un suicidio

L’incertezza cresce nel Medio Oriente mentre l’Italia teme un’onda d’urto energetica senza precedenti. Il parlamento iraniano spinge per chiudere lo stretto di Hormuz, una mossa che potrebbe scatenare una crisi globale. La decisione finale, ancora in bilico, potrebbe avere ripercussioni devastanti sui mercati e sulla sicurezza europea. In questo scenario critico, la diplomazia e la prudenza sono più che mai indispensabili, perché un blocco dello stretto sarebbe un vero e proprio suicidio strategico.

L’Iran potrebbe chiudere lo stretto di Hormuz al traffico navale commerciale in risposta all’ entrata in guerra degli Stati Uniti al fianco di Israele. La mossa è stata caldeggiata in queste ore da Esmail Kosari, membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale di Teheran, ma la decisione finale spetta al Consiglio supremo di sicurezza. Un eventuale blocco dello stretto di Hormuz avrebbe conseguenze tutt’altro che trascurabili sul commercio globale di combustibili fossili: circa il 20% del gas e il 30-40% del petrolio transitano infatti dal corridoio che collega il Golfo di Oman con il Golfo Persico. 🔗 Leggi su Open.online

