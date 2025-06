Medio Oriente l’Iran cambia strategia | meno missili più precisione E Israele ora teme di più

Il fronte tra Iran e Israele si sta rimodellando, sorprendendo gli analisti e preoccupando ancora di più Tel Aviv. Teheran ha adottato una strategia più raffinata, puntando su attacchi mirati e tecnologie avanzate invece delle massicce piogge di missili. Questa svolta, se da un lato riduce la quantità di razzi, dall’altro aumenta la loro precisione e potenza. La domanda ora è: quali sono le implicazioni di questa nuova tattica nel cuore del Medio Oriente?

Il conflitto tra Iran e Israele si evolve e lo fa in una direzione che, paradossalmente, preoccupa ancora di più Tel Aviv. Teheran, infatti, ha cambiato radicalmente approccio bellico: stop ai massicci lanci di missili a pioggia, via libera invece a attacchi mirati e tecnologicamente più avanzati. Lo confermano fonti internazionali e militari israeliane, che nelle ultime ore registrano un netto calo nel numero di razzi lanciati dall’Iran, ma anche un significativo aumento della loro efficacia e precisione. Non si tratta, spiegano gli analisti, di una diminuzione della capacità offensiva iraniana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it