Medicina dal 23 giugno al via le iscrizioni per il semestre aperto

A partire dal 23 giugno, il percorso verso la laurea in medicina si apre a nuove opportunità con l'attesissimo semestre aperto. Questa novità promette di rivoluzionare le modalità di accesso e di studio, offrendo a più studenti la possibilità di avvicinarsi a questa affascinante professione. Ma quali cambiamenti porterà realmente? Scopriamo insieme come questa iniziativa possa favorire un approccio più inclusivo e flessibile alla formazione medica.

Medicina, iscrizioni al via il 23 giugno: semestre aperto dal 1° settembre e 3mila posti in più. Bernini: "Rivoluzione con celerità record" - Medicina si apre a nuove opportunità: le iscrizioni, in programma dal 23 giugno su Universitaly, segnano l'inizio di una rivoluzione nel settore, con un incremento di 3.

