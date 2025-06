Medicina a numero aperto iscrizioni dal 23 giugno e contributo unico

Se sogni di entrare nel mondo della medicina, il momento è arrivato: dal 23 giugno alle 10, potrai iscriverti al numero aperto con un contributo unico, aprendo le porte a un futuro ricco di opportunità. Con le nuove date ufficiali pubblicate dalla ministra Bernini, questa è la tua occasione per fare il primo passo verso la professione medica. Non perdere tempo: le iscrizioni si chiudono alle 17 di venerdì 25 giugno.

A partire dalle ore 10 di lunedì 23 giugno, gli aspiranti medici potranno compiere il primo passo concreto verso la professione. Con un decreto firmato dalla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, vengono ufficializzate le date per le iscrizioni al semestre aperto dei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Veterinaria per l’anno accademico 202526. Le iscrizioni resteranno attive fino alle ore 17 di venerdì 25 giugno. Gli esami si svolgeranno tra novembre e dicembre e coinvolgeranno circa 40mila candidati su tutto il territorio nazionale. La quota da 250 euro per partecipare all’esame. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Medicina a numero aperto, iscrizioni dal 23 giugno e contributo unico

