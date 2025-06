McKennie Juve il texano verrà confermato sulla linea mediana o lascerà il posto a Locatelli? Tudor spazza via tutti i dubbi con la scelta ufficiale

La scelta di Igor Tudor è stata chiara e decisa: McKennie rimarrà sulla mediana, rafforzando il centrocampo con la sua energia e determinazione. Il texano, quindi, si conferma titolare, offrendo a Juventus stabilità e dinamismo, mentre Locatelli potrebbe trovare spazio in altre occasioni. La strategia dell’allenatore toscano punta a consolidare il reparto centrale, puntando sulla versatilità e sulla grinta dei suoi uomini per affrontare al meglio le sfide imminenti.

McKennie Juve, che ne sarà del centrocampista texano? Il numero 16 sarà di nuovo titolare in mezzo al campo? La scelta ufficiale. Uno dei punti interrogativi della vigilia di Juve Wydad Casablanca riguardava senz’altro la composizione del centrocampo. Era necessario stabilire chi potesse posizionarsi accanto a Khéphren Thuram nella cerniera centrale del predetto reparto. In tal senso, la scelta di Igor Tudor è stata chiara. Secondo quanto si può apprendere dalla fuoriuscita delle distinte delle formazioni ufficiali, il tecnico bianconero ha deciso di puntare su Weston McKennie. Il centrocampista texano spodesta capitan Manuel Locatelli e si piazza in mezzo al campo, agendo da interno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com