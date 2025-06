Mazzi di rose da 12mila euro e capi griffati a domicilio. Chi sono e dove consegnano i rider del lusso a Roma.

Immagina un mondo in cui i rider del lusso consegnano capi griffati e fiori da 12mila euro con stile impeccabile, spesso vestiti di total black e guanti bianchi. Con motorini, auto o furgoncini dotati di portabiti e cassaforti, attraversano le vie più esclusive di Roma, passando davanti a hotel 4 stelle e appartamenti di charme. Chi sono questi impeccabili professionisti e dove effettuano le consegne? Scopriamolo insieme.

Look total black, talvolta guanti bianchi. Motorino, macchina o furgoncino con tanto di portabiti e cassaforte, per consegnare un capo di lusso in un appartamento o in un hotel 4 stelle. Se passando per le vie del centro storico, magari davanti ad un hotel luxury o ad un particolare appartamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it