Maxi incendio a Cermenate tecnici Arpa sul posto per i rilievi sull’aria

Un maxi incendio a Cermenate ha scatenato l’intervento tempestivo dei tecnici di Arpa Lombardia, chiamati a valutare l’impatto ambientale e a effettuare rilievi sull’area interessata. La situazione, sotto controllo grazie all’intervento rapido, ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’aria e sulla sicurezza locale. Nei prossimi giorni, i risultati delle analisi forniranno una panoramica chiara sulla portata dell’incidente e sulle eventuali misure da adottare per tutelare la comunità e l’ambiente.

I tecnici di Arpa Lombardia sono intervenuti nel pomeriggio di ieri a Cermenate (Como), nell'area dell'incendio che ha interessato alcuni rifiuti stoccati all'interno della Green Up, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti con sede in via Caragola. Le misurazioni speditive.