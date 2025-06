Maxi debito di Ecua con l' università di Palermo | si cerca la strada della mediazione

In un clima di tensione crescente, il maxi debito di Ecua con l’Università di Palermo apre uno spiraglio di speranza: si cerca la strada della mediazione. Tentare una nuova "tregua" o proporre soluzioni transattive potrebbe non solo alleggerire il peso finanziario, ma anche garantire la sopravvivenza dell’Università di Agrigento. Dallo scorso verbale del Cda emergono strategie innovative che potrebbero fare la differenza in questa difficile partita di equilibrio tra debiti e futuro.

Tentare una nuova "tregua" o proporre una soluzione transattiva che non "schiacci" Ecua e prmetta alla pur acciaccata università di Agrigento di continuare a sopravvivere. Emergono da un verbale del Cda di due settimana fa le strategie adottate dall'Empedocle consorzio universitario di.

