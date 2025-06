Maurizio Ganz | Passare dall’Inter al Milan è stato un bel casino Fare altr sport mi ha aiutato a diventare un bomber Ecco perché ho giocato in 14 squadre…

Maurizio Ganz, il leggendario bomber italiano, ha attraversato un percorso ricco di sfide e cambiamenti, passando dall’Inter al Milan in un momento di grande tumulto. Questa scelta audace e i successivi passaggi tra 14 squadre diverse hanno forgiato la sua carriera, lasciando un’impronta indelebile nel calcio italiano. Ma cosa si cela dietro queste decisioni? Scopriamo insieme i retroscena di un atleta che ha sempre dato tutto sul campo.

Maurizio Ganz e quella che è stata la sua storia: non senza qualche retroscena. Ecco la situazione raccontata dall'ex attaccante "El segna semper lü". Pochi soprannomi nel calcio italiano sono stati così iconici e rappresentativi come quello di Maurizio Ganz, il bomber per antonomasia degli anni '90 e dei primi 2000. Un attaccante che ha

