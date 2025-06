Maturità e prova orale dallo stress allo studio | consigli dell’esperto su come prepararsi

ancora aumentata da ansie e paure infondate. Per affrontare al meglio la prova orale, è fondamentale prepararsi con calma, ripassare i punti chiave e mantenere un atteggiamento positivo. Ricordatevi che l’autenticità e la serenità sono le armi vincenti per conquistare la commissione. Con qualche strategia mirata, l’orale diventerà un’opportunità per mostrare il vostro talento e la vostra personalità, trasformando lo stress in una spinta verso il successo.

Dopo aver sostenuto le prove scritte, l'ultima tappa che attende gli studenti alle prese con l'esame di Maturità è quella dell'orale. Il pediatra Italo Farnetani ha fornito alcuni consigli su come affrontarli al meglio: " La prima regola è evitare inutili stress emotivi ", ha detto l'esperto all' Adnkronos. Secondo l'esperto, l'esame di maturità rappresenta di per sé un momento di stress, ma il rischio è che questa tensione possa essere aggravata da comportamenti sbagliati, sia da parte dello studente sia da parte della famiglia. Ecco alcuni consigli per vivere questo ultimo tratto al meglio.

