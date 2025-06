Maturità 2025 | l’esame che promuove tutti con voti sempre più alti | una prova anacronistica che ha perso la sua funzione selettiva?

L’esame di maturità del 2025 si fa sempre più percepire come un rito ormai fuori tempo, con promozioni quasi automatiche e voti elevati ovunque. Questa tendenza solleva una domanda cruciale: l’attuale prova sostiene davvero l’orientamento degli studenti o ha perduto la sua funzione selettiva? È giunto il momento di riflettere sul senso di questa misurazione e su come possa evolversi per tornare a essere uno strumento utile e credibile.

L'esame di maturità, che è iniziato mercoledì scorso con la prova d'italiano, continua a essere percepito come un momento importante, ma i dati raccontano una storia diversa: quasi tutti vengono promossi con voti elevati, soprattutto nei licei e in alcune regioni del Sud. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

