Matthew Gray Gubler anticipa un grande ritorno di Spencer Reid in Criminal Minds | Evolution

Il ritorno di Matthew Gray Gubler in Criminal Minds: Evolution scatena l’entusiasmo dei fan, desiderosi di rivedere il brillante Dr. Spencer Reid. La sua assenza si fa sentire, alimentando la speranza di un ritorno ancora più emozionante e approfondito. Nel frattempo, l’attesa per “Einstein”, il nuovo progetto di Gubler, si protrae, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso sulle prossime novità della sua carriera. Ma cosa riserverà il futuro?

il ritorno di matthew gray gubler e l'attesa per "einstein". Da quando Criminal Minds: Evolution ha ripreso la sua corsa, la presenza di Matthew Gray Gubler, interprete del celebre Dr. Spencer Reid, si è fatta desiderare. La sua assenza si sente profondamente tra i fan della serie, che sperano in un suo ritorno più significativo. Nel frattempo, CBS ha annunciato il rinvio del nuovo progetto di Gubler, intitolato Einstein, spostandone l'esordio al ciclo televisivo 2026-2027. Questa decisione potrebbe influenzare positivamente le possibilità di reintegro del personaggio nella serie originale. l'assenza di reid in "criminal minds: evolution".

