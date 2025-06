Matteo Bussola | Carissimi genitori come me | l’amore vero per i figli è quello per le loro fragilità

Cari genitori come me, Matteo Bussola ci invita a riflettere sull'amore profondo e complesso che nutriamo per i nostri figli: quello che riguarda le loro fragilità e il desiderio di seguirle. In "Il talento della rondine", l’autore esplora con sensibilità temi universali come passione, identità e libertà di scelta. Matteo, qual è stata la scintilla che ha acceso questa storia? "Volevo..."

Adolescenti che inseguono una passione che non coincide con la loro predisposizione. Questo il cuore nuovo romanzo di Matteo Bussola: Il talento della rondine (Salani), una riflessione profonda e luminosa su desiderio, identità e libertà di scelta. Lo abbiamo incontrato per parlare di talento, fallimento, corpo, e di quella cosa così fragile e potente che chiamiamo vocazione. Matteo, qual è stata la scintilla che ha acceso questa storia? "Volevo scrivere una storia sul talento, ma non quello romantico, come dono innato. Mi interessava l’idea opposta: e se due ragazzi fossero portati per una cosa, ma innamorati di un’altra? Da lì nasce Brando, che ha talento per la danza, ed Ettore, portato per il disegno, ma entrambi inseguono l’opposto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matteo Bussola: "Carissimi genitori come me: l’amore vero per i figli è quello per le loro fragilità"

