Matteo Arnaldi rinuncia anche al torneo di Eastbourne | Wimbledon a rischio?

Non arrivano buone notizie sulle condizioni fisiche di Matteo Arnaldi. Il tennista italiano, infatti, non prenderĂ parte la prossima settimana al torneo di Eastbourne a causa di un infortunio. L’azzurro, infatti, si era cancellato all’ultimo momento dal torneo del Queen’s. Un evento nel quale avrebbe dovuto affrontare al primo turno il danese Holger Rune. Stando alle informazioni note, Arnaldi si è procurato una distorsione alla caviglia nell’ultimo allenamento prima di affrontare Rune sui prati britannici. Vista questa defezione anche per un altro torneo, è lecito chiedersi se Matteo riuscirĂ a recuperare in tempo per Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it