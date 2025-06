Matri si schiera | Oggi leggevo del possibile scambio tra Vlahovic ed Osimhen Ecco la mia idea sul futuro dell’attaccante serbo

Alessandro Matri si pronuncia sul futuro dell’attacco bianconero, focalizzandosi sul possibile scambio tra Vlahovic e Osimhen. Con la giusta dose di entusiasmo e analisi, l’ex attaccante offre una prospettiva interessante sul ruolo del serbo e sulle strategie della Juventus. Dopo il ritorno al goal in Wydad, le sue parole accendono il dibattito: sarà questa la mossa vincente per rilanciare la squadra? Solo il tempo dirà quale sarà il prossimo capitolo di questa sfida.

Matri si schiera: «Vlahovic-Osimhen, ecco la mia idea». Le dichiarazioni dopo il ritorno al gol del serbo in Juve Wydad. Alessandro Matri ha parlato a Mediaset nel post-partita di Juve Wydad, dopo la seconda vittoria dei bianconeri al Mondiale per Club. Ecco il commento dell’ex attaccante su Vlahovic e non solo. MATRI – «La Juve ha costruito un progetto su Yildiz, dandogli subito la numero 10 e puntandoci per il presente e soprattutto per il futuro. Vlahovic? Il gol alza il morale, ma bisogno vedere che intenzioni ha la Juventus. Oggi leggevo del possibile scambio con Osimhen. Io ci punterei ancora, i gol li ha sempre fatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Matri si schiera: «Oggi leggevo del possibile scambio tra Vlahovic ed Osimhen. Ecco la mia idea sul futuro dell’attaccante serbo»

