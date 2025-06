Mastantuono sicuro | Vinceremo contro l’Inter e andremo avanti!

Franco Mastantuono si mostra sicuro e determinato, suonando la carica in vista della sfida cruciale del Mondiale per Club tra River Plate e Inter. Con entusiasmo e fiducia nel suo team, l’argentino dichiara: «Siamo ancora in corsa e riusciremo a vincere l’ultima partita per qualificarci». La sua convinzione è forte: il River Plate continuerà il suo cammino e dimostrerà il valore della propria squadra.

Franco Mastantuono suona la carica in casa River Plate in vista della sfida del Mondiale per Club contro l’Inter. L’argentino è convinto di una cosa. LE DICHIARAZIONI – Franco Mastantuono si è così espresso alle frequenze ufficiali della FIFA a proposito del prossimo match del Mondiale per Club del River Plate contro l’Inter: «Siamo ancora in corsa e riusciremo a vincere l’ultima partita (contro l’Inter, ndr.) così da qualificarci. Con il Monterrey avevamo una partita importante per poter conquistare i tre punti, ma sapevamo che era difficile». Una manifestazione di una certa consapevolezza che regna in casa argentina, con l’Inter che dovrà dimostrare di essere in grado di tener testa alla compagine latina. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mastantuono sicuro: «Vinceremo contro l’Inter e andremo avanti!»

In questa notizia si parla di: mastantuono - inter - sicuro - vinceremo

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Inter, pericolo Mastantuono al Mondiale per Club: in Argentina sono sicuri, fissato un obiettivo - Inter, tutto quello che c’è da sapere sul talento Franco Mastantuono in vista della sfida contro il River Plate al Mondiale per Club Al Mondiale per Club, tra le grandi potenze del calcio globale, l’I ... Si legge su informazione.it

Inter, Zanetti: "Mondiale per Club? Che opportunità per noi. Su Mastantuono..." - Il vicepresidente dell`Inter Javier Zanetti ha rilasciato un`intervista a DSports. Segnala calciomercato.com