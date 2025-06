Mastantuono punge l’Inter e avvisa | Siamo ancora in corsa e riusciremo a vincere l’ultima partita per qualificarci

Franco Mastantuono, stella del River Plate, lancia un avvertimento all’Inter dopo il pareggio contro il Monterrey: “Siamo ancora in corsa e possiamo vincere l’ultima partita per qualificarci”. Con determinazione, l’attaccante argentino mette in guardia i nerazzurri, sottolineando che il River non ha ancora dato tutto e punta alla vittoria decisiva. L’ultima sfida contro l’Inter sarà da non perdere...

Franco Mastantuono, stella del River Plate, ha parlato ai microfoni di FIFA.com dopo il triplice fischio del match tra gli argentini e il Monterrey finito in pareggio per 0-0 e valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. L'ultima sfida contro l'Inter sarà da non sottovalutare. Tuttavia, Mastantuono ha messo in guardia i nerazzurri di Chivu, consapevole della loro reputazione. La narrazione di un forte desiderio di successo si fa strada in queste parole del giocatore argentino, che ha manifestato la fiducia della squadra nel proprio potenziale.

