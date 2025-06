Mastantuono aspetta l’Inter | Ora affrontiamo la squadra più forte del girone ma…

Mastantuono aspetta l’Inter: ora affrontiamo la squadra più forte del girone, ma la sfida promette spettacolo. Dopo un pareggio che lascia l’amaro in bocca, il talento del River Plate si prepara a una sfida cruciale contro i nerazzurri, pronti a dimostrare il loro valore. L’attesa è alle stelle: l’Inter si appresta ad affrontare un’avversaria di calibro. Ma quali sono le sue aspettative? Ecco cosa ha dichiarato Franco Mastantuono.

Franco Mastantuono, calciatore del River Plate, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida al Monterrey. Le sue parole sull’Inter. Un po’ di amaro in bocca per il River Plate dopo il pareggio a reti bianche contro il Monterrey. A parlarne è Franco Mastantuono, fuoriclasse biancorosso che si trasferirà al Real Madrid subito dopo la fine del Mondiale per Club. Le sue parole in conferenza stampa. INTER – «Adesso ci aspetta la partita contro il miglior avversario del girone, e andremo a giocarcela per vincere. Siamo il River, qui non si può fare calcoli. Siamo obbligati a cercare sempre la vittoria, anche contro una squadra così forte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mastantuono aspetta l’Inter: «Ora affrontiamo la squadra più forte del girone, ma…»

In questa notizia si parla di: mastantuono - inter - aspetta - affrontiamo

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Blitz del Manchester United: 45 milioni e addio Inter.

Mastantuono-Inter, qualcosa non quadra: la risposta di Zanetti lascia più dubbi che certezze - Il talento di Mastantuono non si discute, ma la valutazione attuale spaventa. Si legge su msn.com

Tutti pazzi per Mastantuono: Inter, Juventus e Milan tra i 17 club in corsa. Svelata la cifra della clausola rescissoria - No, non è solo un modo di dire per capire come il talento del 17enne del River Plate: l'elenco di club pronti a darsi battaglia per strapparlo ... calciomercato.com scrive