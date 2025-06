Masella si unisce nello sport | un memorial per Tonino il ragazzo dal sorriso eterno

Masella si trasforma in un luogo di memoria e speranza, unendo sport, emozioni e ricordi per rendere omaggio a Tonino, il ragazzo dal sorriso eterno. Due giorni intensi di condivisone e affetto, dedicati a celebrare la sua vita e il suo spirito. Un’occasione speciale per riscoprire il valore dell’amicizia e della solidarietà , perché anche nel ricordo, Tonino continua a vivere nei cuori di tutti noi.

Una due giorni di emozioni, condivisione e ricordi a Masella per omaggiare Tonino, un ragazzo che ha lasciato questa terra troppo presto, ma che continua a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto. Il memorial, organizzato dalla parrocchia Ss. Cosma e Damiano di Masella insieme all'associazione.

