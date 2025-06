Martina Boezio canta Buonanotte | Una carezza alla me del passato

Martina Boezio ci regala con "Buonanotte" un toccante viaggio nell'anima, un abbraccio musicale tra passato e presente. Con delicatezza e profondità , invita a riscoprire la propria luce interiore e a prendersi cura delle emozioni più profonde. Una carezza che ci incoraggia a trovare pace e serenità dentro di noi. Scavare nel cuore per ritrovare la forza di sognare e vivere pienamente.

Scavare dentro sé stessi per ritrovare la luce e la serenità , imparare a bastarsi e prendersi cura delle proprie emozioni. È l’invito mosso da "Buonanotte", il nuovo brano della cantautrice Martina Boezio distribuito dall’etichetta Cosmophonix. Classe 2001, originaria di Staffolo ma adottata dalla città di Macerata per i suoi studi in Giurisprudenza, Boezio racconta in musica un dialogo introspettivo tra la sé del presente e la bambina del passato, tra ricordi e coraggio. Boezio, come nasce "Buonanotte"? "Il brano nasce dal ricordo che ho del periodo di fine medie e inizio superiori, quando ho cominciato a provare un sentimento di mancata appartenenza e giudizio costante da parte di chi avevo intorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Martina Boezio canta Buonanotte: "Una carezza alla me del passato"

