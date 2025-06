Martello di mezzanotte L' America attacca l' Iran Teheran | Conseguenze eterne Hormuz rischia il blocco | Diretta

In un clima di tensione crescente, il mondo assiste sbigottito a una possibile escalation tra Stati Uniti e Iran, con l’attacco che ha scosso le acque del Golfo di Hormuz. Teheran non nasconde la sua reazione: “La guerra è iniziata”, dichiarano i Guardiani della Rivoluzione, mentre il rischio di un blocco strategico si fa sempre più concreto. Quali saranno le conseguenze di questa crisi senza precedenti? La risposta potrebbe cambiare per sempre il destino della regione.

La risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere: "La guerra è iniziata", si legge in un messaggio pubblicato dai Guardiani della Rivoluzione.

Operazione «Martello di mezzanotte», Trump attacca l’Iran: «Distrutti i siti nucleari». Teheran nega e avverte: «Israele non avrà pace» – I video - Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, l’operazione segreta "Martello di mezzanotte" ha scosso il Medio Oriente: sette bombardieri B-2 hanno attaccato i siti nucleari iraniani, portando a una escalation tesa e imprevedibile.

