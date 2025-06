Martello di mezzanotte L' America attacca l' Iran Teheran | Basi Usa saranno obiettivo legittimo Netanyahu | Non andremo oltre il necessario | Diretta

Tensione alle stelle tra America e Iran: mentre Teheran dichiara che “la guerra è iniziata”, il mondo si prepara a un’escalation improvvisa. Netanyahu assicura che gli attacchi saranno mirati e limitati, ma le minacce dei Guardiani della Rivoluzione aumentano l’incertezza globale. In questa notte di crisi, ogni mossa sarà cruciale: cosa succederà nei prossimi minuti? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

La risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere: “La guerra è iniziata”, minacciano i Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Martello di mezzanotte". L'America attacca l'Iran. Teheran: "Basi Usa saranno obiettivo legittimo". Netanyahu: "Non andremo oltre il necessario" | Diretta

In questa notizia si parla di: teheran - martello - mezzanotte - america

"Martello di mezzanotte". L'America attacca l'Iran. Teheran: "Conseguenze eterne". Hormuz rischia il blocco | Diretta - In un clima di tensione crescente, il mondo assiste sbigottito a una possibile escalation tra Stati Uniti e Iran, con l’attacco che ha scosso le acque del Golfo di Hormuz.

Attacco Usa, operazione Martello di mezzanotte. L’#Iran pensa di chiudere #Hormuz, e #Vance: suicidio Vai su X

"Il martello di mezzanotte", immagini dalla conferenza stampa Usa Vai su Facebook

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA; Martello di mezzanotte. L'America attacca l'Iran. Khamenei: Presto sorprese. Hormuz rischia il blocco | Diretta; Operazione Martello di Mezzanotte in Iran, gli Usa a Teheran: «Non reagite». Crosetto: «Temiamo risposta anche.

"Martello di mezzanotte". L'America attacca l'Iran. Teheran: "Basi Usa saranno obiettivo legittimo". Hormuz rischia il blocco | Diretta - La risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere: “La guerra è iniziata”, minacciano i Guardiani della Rivoluzione ... Segnala msn.com

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Iran: 'Chiudere lo stretto di Hormuz' LA DIRETTA - Media: 'Gli Usa avrebbero avvertito l'Iran prima dell'attacco'. ansa.it scrive