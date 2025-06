Martello di mezzanotte L' America attacca l' Iran Teheran | Basi Usa saranno obiettivo legittimo Hormuz rischia il blocco | Diretta

In un clima di tensione crescente, il mondo osserva con apprensione quanto avviene tra Stati Uniti e Iran. L’attacco americano in America potrebbe scatenare una riposta decisiva da parte di Teheran, che annuncia: “La guerra è iniziata”. La regione del Golfo, e in particolare lo Stretto di Hormuz, rischia di essere il teatro di un conflitto che potrebbe travolgere l’intero scenario internazionale.

La risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere: “La guerra è iniziata”, minacciano i Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Martello di mezzanotte". L'America attacca l'Iran. Teheran: "Basi Usa saranno obiettivo legittimo". Hormuz rischia il blocco | Diretta

In questa notizia si parla di: teheran - martello - mezzanotte - america

"Martello di mezzanotte". L'America attacca l'Iran. Teheran: "Conseguenze eterne". Hormuz rischia il blocco | Diretta - In un clima di tensione crescente, il mondo assiste sbigottito a una possibile escalation tra Stati Uniti e Iran, con l’attacco che ha scosso le acque del Golfo di Hormuz.

Missili cruise da un sottomarino e bombe da tredici tonnellate dai bombardieri. Il devastante attacco americano sui siti nucleari iraniani ricalca lo stesso copione di Belgrado e Baghdad ma con uno spiegamento di forze unico Vai su Facebook

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA; Martello di mezzanotte. L'America attacca l'Iran. Khamenei: Presto sorprese. Hormuz rischia il blocco | Diretta; Operazione Martello di Mezzanotte in Iran, gli Usa a Teheran: «Non reagite». Crosetto: «Temiamo risposta anche.

"Martello di mezzanotte". L'America attacca l'Iran. Teheran: "Conseguenze eterne". Hormuz rischia il blocco | Diretta - Nella notte italiana, il presidente statunitense Donald Trump ha confermato la partecipazione diretta degli Stat ... Come scrive msn.com

I B-2, le bombe e il depistaggio. L'operazione Martello di Mezzanotte al microscopio - Washington contatta Teheran per chiarire che si tratta di un attacco is ... Da msn.com