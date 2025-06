Martello di mezzanotte | il blitz di Trump sull’Iran tiene col fiato sospeso il mondo Meloni riferisce in Parlamento

Il mondo trattiene il respiro mentre Donald Trump scivola nell’ombra dell’Operazione Martello di mezzanotte, un blitz che segna una svolta drammatica nelle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Con un attacco senza precedenti sui siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan, gli USA hanno fatto tremare lo scacchiere globale. Meloni riferisce tutto in Parlamento: cosa riserverà il futuro?

A sorpresa, Donald Trump ha preso la decisione più temuta. Nella notte tra sabato e domenica (in Italia) è scattata l’Operazione Martello di mezzanotte il presidente degli Stati Uniti ha dato il via all’attacco all’Iran, schierandosi al fianco di Israele, dopo 9 giorni di guerra. Gli Usa hanno bombardato i siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan, nel più massiccio attacco con bombardieri B-2 nella storia americana. Il Pentagono ha fornito i dettagli di un’operazione preparata per mesi e disegnata per cogliere di sorpresa l’Iran. In totale, 125 mezzi aerei dispiegati, cui si aggiungono petroliere da rifornimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it