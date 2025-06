Martello di mezzanotte attacco Usa all' Iran Trump | Cancellati i siti nucleari A Teheran la piazza urla vendetta Vance avverte | Chiudere Hormuz? Un suicidio Bomba in una chiesa a Damasco

Nelle oscure ore della mezzanotte, un attacco senza precedenti scuote il Medio Oriente: gli Stati Uniti colpiscono i siti nucleari di Teheran, mentre la tensione tra Iran e USA raggiunge l’apice. La piazza esplode in grida di vendetta, Israele chiude lo spazio aereo e la crisi internazionale si fa incandescente. In questo scenario di caos, le emergenze sono all’ordine del giorno: ecco cosa devi sapere e come agire in queste circostanze critiche.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo. Sul sito della Farnesina i numeri di emergenza delle ambasciate a Teheran, a Tel Aviv e Gerusalemme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Martello di mezzanotte», attacco Usa all'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». A Teheran la piazza urla "vendetta". Vance avverte: «Chiudere Hormuz? Un suicidio». Bomba in una chiesa a Damasco

Usa, Operazione “Martello di mezzanotte” contro l’Iran. Il Pentagono: “Devastato il programma nucleare, è il più grande attacco Usa”. Condanna di Cina e Russia. Francia: “Non abbiamo partecipato” - L'alba del 22 giugno segna una svolta storica nel delicato equilibrio geopolitico: l'operazione martello di mezzanotte degli Stati Uniti contro l'Iran, un attacco senza precedenti che ha colpito il cuore del programma nucleare iraniano, scuote le fondamenta della regione.

La missione, denominata «Operation Midnight Hammer» («Operazione Martello di Mezzanotte»), è stata progettata per «indebolire significativamente l'infrastruttura nucleare iraniana, dimostrando la capacità degli Stati Uniti di proiettare potenza globale con r Vai su Facebook

