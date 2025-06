Martello di mezzanotte attacco Usa ai siti nucleari dell' Iran Da Israele altri raid la piazza di Teheran chiede vendetta Netanyahu al Muro del Pianto | Ora opportunità per la pace

In un contesto di tensione crescente, il mondo assiste a un'imprevista escalation: i raid notturni contro siti nucleari iraniani e le reazioni di piazza a Teheran. L’annuncio del presidente USA e le misure di Israele segnano un momento cruciale, mentre la comunità internazionale si mobilita con numeri di emergenza e appelli alla pace. La sfida ora è trasformare questa crisi in un'opportunità per dialogo e risoluzione, affinché la speranza di stabilità prevalga sul conflitto.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo. Sul sito della Farnesina i numeri di emergenza delle ambasciate a Teheran, a Tel Aviv e Gerusalemme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Martello di mezzanotte», attacco Usa ai siti nucleari dell'Iran. Da Israele altri raid, la piazza di Teheran chiede vendetta. Netanyahu al Muro del Pianto: «Ora opportunitĂ per la pace»Â

In questa notizia si parla di: martello - mezzanotte - attacco - siti

«Martello di mezzanotte», attacco Usa all'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». A Teheran la piazza urla "vendetta". Vance avverte: «Chiudere Hormuz? Un suicidio». Bomba in una chiesa a Damasco - Nelle oscure ore della mezzanotte, un attacco senza precedenti scuote il Medio Oriente: gli Stati Uniti colpiscono i siti nucleari di Teheran, mentre la tensione tra Iran e USA raggiunge l’apice.

MEDIO ORIENTE | Una potenza di fuoco da record, con decine di caccia e i bombardieri stealth B-2, missili Tomahawk per l'attacco contro i siti iraniani. L'operazione 'Martello di mezzanotte' è il blitz aereo più imponente del nuovo millennio. #ANSA Vai su X

Attacco Usa, operazione Martello di mezzanotte. L’#Iran pensa di chiudere #Hormuz, e #Vance: suicidio Vai su Facebook

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA; Attacco Usa, operazione Martello di mezzanotte. L’Iran pensa di chiudere Hormuz, e Vance: suicidio; “Martello di mezzanotte” Usa con Tomahawk, B-2 e Mop: sull'Iran potenza di fuoco senza precedenti.

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA - Vance: 'Chiudere Hormuz un suicidio per Teheran'. ansa.it scrive

Attacco Usa a Iran, 24 ore per 'Operazione Martello di Mezzanotte': la ricostruzione - Un'operazione di 24 ore, o poco più, per mettere in ginocchio il programma nucleare dell'Iran. Lo riporta msn.com