Martello di mezzanotte attacco Usa ai siti nucleari dell' Iran Da Israele altri attacchi la piazza di Teheran chiede vendetta Netanyahu al Muro del Pianto | Ora opportunità per la pace

In un clima di crescente tensione internazionale, il mondo si trova sull’orlo di un conflitto senza precedenti. Gli attacchi degli USA ai siti nucleari iraniani, seguiti da azioni israeliane e dalla richiesta di vendetta della piazza di Teheran, hanno acceso le speranze di una possibile via diplomatica. Ora, più che mai, è il momento di cercare opportunità di pace per tutelare la stabilità globale e il futuro dei nostri figli.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo. Sul sito della Farnesina i numeri di emergenza delle ambasciate a Teheran, a Tel Aviv e Gerusalemme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Martello di mezzanotte», attacco Usa ai siti nucleari dell'Iran. Da Israele altri attacchi, la piazza di Teheran chiede vendetta. Netanyahu al Muro del Pianto: «Ora opportunità per la pace»

