Martello di mezzanotte attacco Usa ai siti nucleari dell' Iran A Teheran ancora esplosioni Netanyahu prega al Muro del Pianto Crosetto | forte preoccupazione prossime 48-72 ore delicate

In un clima di tensione crescente, l’annuncio a sorpresa degli Stati Uniti sulle operazioni contro i siti nucleari iraniani ha acceso i riflettori sulla regione. Israele chiude lo spazio aereo, mentre le esplosioni a Teheran riaccendono i timori di un conflitto imminente. Con Netanyahu che prega al Muro del Pianto e le autorità italiane in allerta, il mondo rimane in attesa delle prossime 48-72 ore, momenti decisivi per il futuro della pace globale.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo. Sul sito della Farnesina i numeri di emergenza delle ambasciate a Teheran, a Tel Aviv e Gerusalemme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Martello di mezzanotte», attacco Usa ai siti nucleari dell'Iran. A Teheran ancora esplosioni. Netanyahu prega al Muro del Pianto. Crosetto: forte preoccupazione, prossime 48-72 ore delicate

In questa notizia si parla di: martello - mezzanotte - attacco - siti

«Martello di mezzanotte», attacco Usa all'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». A Teheran la piazza urla "vendetta". Vance avverte: «Chiudere Hormuz? Un suicidio». Bomba in una chiesa a Damasco - Nelle oscure ore della mezzanotte, un attacco senza precedenti scuote il Medio Oriente: gli Stati Uniti colpiscono i siti nucleari di Teheran, mentre la tensione tra Iran e USA raggiunge l’apice.

Missili cruise da un sottomarino e bombe da tredici tonnellate dai bombardieri. Il devastante attacco americano sui siti nucleari iraniani ricalca lo stesso copione di Belgrado e Baghdad ma con uno spiegamento di forze unico Vai su Facebook

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Iran: 'Chiudere lo stretto di Hormuz' LA DIRETTA; Attacco Usa, operazione Martello di mezzanotte. L’Iran pensa di chiudere Hormuz, e Vance: suicidio; L’operazione “Martello di mezzanotte” e quella frase di Trump: Il bullo del Medio Oriente ora si fermerà.

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA - Vance: 'Chiudere Hormuz un suicidio per Teheran'. Da ansa.it

IL PUNTO ALLE 17.00 - Il blitz americano è 'Martello di mezzanotte' - Il Pentagono ha battezzato così l'attacco di stanotte ai siti nucleari dell'Iran, che ha riportato gli Stati Uniti in guerra al fianco di Israele. Scrive ansa.it