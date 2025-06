Marquez ovviamente fischiato al Mugello un italiano non può mai tifare per lui e Marc lo sa

Al Mugello, il pubblico ha riservato un'accoglienza glaciale a Marc Marquez, tra fischi e sguardi di sfida. Un sentimento che affiora dal passato e si rinnova nel presente, riflettendo le tensioni e le passioni di un circuito leggendario. La scena di Tardozzi che cerca di calmare la folla diventa il simbolo di un conflitto più profondo: il cuore degli italiani batte ancora forte per la Ducati, ma cosa ci insegna questa reazione?

Marquez ovviamente fischiato al Mugello, un italiano non può mai tifare per lui Marc Marquez è stato fischiato al Mugello. Alcuni giornali, pochi, riportano i fischi. Fischi che sono il concentrato dell’ovvietà, per il passato ma anche per il presente. Suona ridicola la scena di Tardozzi, team manager Ducati, che prova a zittirli. Ecco cosa scrivono il Corriere dello Sport, Libero e Tuttosport (i due sportivi giustamente danno la notizia in prima pagina). Tanto pubblico ma anche – purtroppo – qualche sgradevole fischio di troppo nei confronti del vincitore Marc Marquez, prontamente difeso da Davide Tardozzi: il Team Manager ha zittito a più riprese la frangia più polemica del pubblico, indicando la maglia della squadra per fare capire come Marc sia parte del mondo Ducati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it