Marmorini, tocca a lui. Giusti torna al Montevarchi.

di Giustino Bonci Il 30 giugno è vicino e finalmente scorreranno i titoli di coda sulla "telenovela" del nuovo allenatore del. Salvo sorprese, sarà l’aretino Simone Marmorini, 42 anni, reduce da due stagioni tormentate in Molise al Vastogirardi e in Friuli al Chions. Nel suo curriculum spicca soprattutto la parentesi positiva a Sinalunga dal 2019 al 2021, ma ha guidato anche Ghivizzano, San Donato Tavarnelle, Sangimignano, Foligno e Trestina. Sul versante della "rosa", pur nel silenzio assoluto dell’Aquila, iniziano a filtrare le prime certezze o piste credibili. E’ dato per certo ormai il ritorno in rossoblù di Andrea Giusti, il portiere nelle ultime due stagioni al Siena ma "fedelissimo" di Malotti nella cavalcata verso la Lega Pro del 20-21 e, dopo un ulteriore rientro alla base montevarchina nell’ottobre 2022, anche tra i professionisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net