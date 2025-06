Mario Kart World Nintendo spiega perché non sono presenti personaggi da altre serie

dalla volontà di mantenere l’identità e l’autenticità dell’esperienza di Mario Kart. Yabuki ha sottolineato che questa scelta permette di creare un mondo più coeso e immersivo, dove ogni personaggio si inserisce perfettamente nel contesto delle gare. In questo modo, gli appassionati possono godere appieno della magia di Mario senza distrazioni, assicurando un gameplay uniforme e avvincente, che rispecchia la filosofia di Nintendo di offrire esperienze di qualità e fedeli alla loro visione originale.

Perché Mario Kart World non include personaggi di Zelda, Animal Crossing o altri celebri franchise Nintendo? A chiarirlo è stato direttamente Kosuke Yabuki, producer del gioco, che durante un'intervista ha voluto spiegare le ragioni dietro questa scelta ben precisa. Secondo Yabuki, l'aggiunta di personaggi esterni sarebbe sembrata incongrua rispetto all'universo di Mario. Non si tratta di una mancanza, ma di una decisione intenzionale, dettata dalla volontà di preservare l'identità della serie. Come riportato da Nintendo Everything, il producer ha affermato che "non pensavamo fosse necessario, visto tutto ciò che potevamo già fare con Mario", sottolineando come la ricchezza interna del cast basti da sola a garantire varietà, divertimento e un'offerta capace di soddisfare gusti diversi.

Mario Kart World come sbloccare tutti i personaggi segreti - Mario Kart World rivoluziona le corse con un cast mai così ricco e sorprendente. Tra personaggi classici e creature nuove, la sfida più grande è sbloccare tutti i segreti nascosti nel gioco.

