Marina di Ravenna rapina a colpi di catena | egiziano non arrestato

Una scena di violenza scuote Marina di Ravenna: un giovane egiziano di 27 anni ha rapinato due giovani, tra cui una ragazzina di appena 15 anni, brutalmente malmenata con una catena e lasciata a terra. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza urbana e dell’impunità che aleggia nell’area, mentre le autorità cercano di fare chiarezza e garantire giustizia.

Il 27enne egiziano aveva rapinato i cellulari a due giovani tra cui una ragazzina di 15 anni malmenata a colpi di catena e lasciata a terra.

