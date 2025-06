Marina di Pisa controlli antidroga | sorpreso con mezzo chilo di metanfetamine nascoste in auto Arrestato

Una retata a Marina di Pisa rivela un traffico di droga ben organizzato, quando i carabinieri sorprendono un uomo con mezzo chilo di metanfetamine nascosto nella sua auto. La scoperta scuote la comunità e sottolinea l’importanza dei controlli antidroga per garantire la sicurezza di tutti. Un episodio che non lascia spazio a dubbi: le forze dell’ordine sono sempre vigili nel combattere la criminalità , mantenendo il territorio più sicuro per cittadini e visitatori.

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni a Marina di Pisa con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Marina di Pisa, controlli antidroga: sorpreso con mezzo chilo di metanfetamine nascoste in auto. Arrestato

In questa notizia si parla di: arrestato - marina - pisa - controlli

Controlli straordinari della polizia, ladro di telefoni arrestato sul bus - Martedì pomeriggio, 13 maggio 2025, la Questura di Bergamo ha intensificato i controlli straordinari per combattere degrado, furti e spaccio nelle zone limitrofe alla stazione e alle autolinee.

Auto in sosta insospettisce i Carabinieri, scatta la perquisizione: scoperte dosi di metanfetamina; Quasi mezzo chilo di metanfetamine e scatta l'arresto; Fermato in auto con quasi mezzo chilo di metanfetamina: arrestato 54enne a Marina di Pisa.

Marina di Pisa, controlli antidroga: sorpreso con mezzo chilo di metanfetamine nascoste in auto. Arrestato - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni a Marina di Pisa con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... Segnala firenzepost.it

Scoperto con quasi mezzo chilo di metanfetamine, arrestato a Marina di Pisa - Ferma di notte in un parcheggio sul litorale Pisano, l'auto con all'interno il conducente ha fatto insospettire i carabinieri che, procedendo con la ... Si legge su gonews.it