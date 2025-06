Marina Abramovic sceglie Crida | a Capri col vestito ideato da Cristina Parodi

Marina Abramovic, iconica artista di fama mondiale, sceglie Capri e il brand Crida, ideato da Cristina Parodi e Daniela Palazzi, per un evento speciale. Arrivata in questa meravigliosa cornice il 21 giugno, indossa un sofisticato abito lungo bianco in raso di seta, completato da una collana Chantecler. La sua visita rafforza il legame con Bergamo, lasciando ancora una volta il segno nel mondo dell’arte e dello stile. La sua presenza a Capri si rivela un’esplosione di eleganza e significato, testimoniando come moda e arte si incontrino

Crida, il brand ideato da Cristina Parodi e Daniela Palazzi, veste Marina Abramovic: arrivata a Capri sabato 21 giugno per l’evento “Breathing Rocks”, l’artista serba naturalizzata statunitense ha sfoggiato un abito lungo bianco in raso di seta, impreziosito da una collana Chantecler. Rimane vivo il legame che l’artista ha sviluppato con Bergamo, solo pochi mesi dopo la conclusione della personale “between breath and fire” che da settembre a febbraio ha caratterizzato gli spazi di gres art, attirando decine di migliaia di visitatori. (foto Ig Cristina Parodi)    . 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Marina Abramovic sceglie Crida: a Capri col vestito ideato da Cristina Parodi

In questa notizia si parla di: marina - abramovic - crida - capri

Area marina protetta di Capri a una svolta, sindaci convocati a Roma - L’Isola di Capri si avvicina all’istituzione ufficiale dell’Area Marina Protetta, con i sindaci convocati a Roma presso il Ministero dell’Ambiente.

Marina Abramovic sceglie Crida: a Capri col vestito ideato da Cristina Parodi.

Marina Abramovi? performance a Capri: “Amo questo posto” - Oggi, alle 19, al belvedere di Tragara l’evento “Breathing Rocks”, un dialogo aperto al pubblico (l’ingresso è gratuito) in ... Segnala napoli.repubblica.it

Marina Abramovic a Capri, dialogo sui Faraglioni - Uno dei paesaggi più noti al mondo e una delle artiste più famose della scena internazionale. ilmattino.it scrive