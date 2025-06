Marina Abramovic sceglie Crida | a Capri col vestito ideato da Cristina Parodi

Marina Abramovic, icona dell'arte performativa, sceglie Capri per l'esclusiva occasione "Breathing Rocks", indossando un raffinato vestito bianco ideato da Cristina Parodi per Crida. L'artista serba, arrivata il 21 giugno, incanta con un look elegante impreziosito dalla collana Chantecler, mantenendo vivo il suo legame con Bergamo. Dopo la memorabile mostra "Between Breath and Fire", il suo stile e il suo messaggio continuano a ispirare.

Crida, il brand ideato da Cristina Parodi e Daniela Palazzi, veste Marina Abramovic: arrivata a Capri sabato 21 giugno per l’evento “Breathing Rocks”, l’artista serba naturalizzata statunitense ha sfoggiato un abito lungo bianco in raso di seta, impreziosito da una collana Chantecler. Rimane vivo il legame che l’artista ha sviluppato con Bergamo, solo pochi mesi dopo la conclusione della personale “between breath and fire” che da settembre a febbraio ha caratterizzato gli spazi di gres art, attirando decine di migliaia di visitatori. (foto Ig Cristina Parodi) . 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Marina Abramovic sceglie Crida: a Capri col vestito ideato da Cristina Parodi

