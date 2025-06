Maria Sakkari esplode contro Putintseva | Guarda come ti comporti Qui non piaci a nessuno

Il match tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva si trasforma in un vero e proprio show di tensione e passione. Durante il torneo di Bad Homburg Open, l’accesso agli ottavi si gioca anche sul campo delle emozioni, con un acceso scambio verbale che ha catturato l’attenzione di tutti. Ma cosa ha scatenato questa esplosione di rabbia? Scopriamolo insieme nei dettagli di uno dei momenti più caldi del tennis femminile.

Grande tensione durante la sfida di tennis valida per l'accesso agli ottavi del torneo femminile del Bad Homburg Open in Germania. Scontro verbale tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva: "Qui non piaci a nessuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maria Sakkari esplode contro Putintseva: Guarda come ti comporti. Qui non piaci a nessuno.

